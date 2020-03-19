الرئيس برهم صالح والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا التطورات المرتبطة بفيروس كورونا

2020/03/19 | 21:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اتصالاً هاتفياً من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني لبحث التطورات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد

وجرى، خلال المكالمة، بحث سبل تعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهته ومنع انتشاره وبما يضمن صحة وسلامة ابناء الشعبين العراقي والأردني وشعوب المنطقة عموماً.وشدد الرئيس صالح على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً للأشقاء في الاردن الصحة والسلامة.

كما تم في الاتصال استعراض الأوضاع في المنطقة، وأكد العاهل الاردني دعم الأردن الكامل لاستقرار العراق وازدهاره.

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