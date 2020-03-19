2020/03/19 | 21:45 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل ثالث حالة وفاة بكورونا في البصرة لامرأة كانت في ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/19 | 21:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل ثالث حالة وفاة بكورونا في البصرة لامرأة كانت في ايران) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل ثالث حالة وفاة بكورونا في البصرة لامرأة كانت في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).