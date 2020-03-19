إصابات كورونا تقفز إلى 192 في العراق

2020/03/19 | 21:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الخميس تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 192.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، أنه "تم اجراء ٦١ فحص في مختبر الصحة العامة المركزي وكانت النتائج الموجبة الجديدة ١٥".

وأوضحت أن الإصابات توزعت كالتالي: ٤ حالة في الرصافة، ٥ حالة في النجف، ٣ حالة في بابل، حالة واحدة في ذي قار، حالة واحدة في البصرة، حالة واحدة في كربلاء، إضافة إلى حالة وفاة في ذي قار.

وأردفت أن مجموع الإصابات ارتفع إلى ١٩٢، والوفيات الكلي إلى ١٣.

وكانت صحة البصرة قد أعلنت، الخميس، حالة وفاة جديدة بالفيروس، إلا أنها لم ترد في بيان الصحة.

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