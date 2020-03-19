روحاني يتوقع أن يصاب 70 بالمئة من الإيرانيين بفيروس كورونا

2020/03/19 | 21:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة توقع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، أن يصاب معظم المواطنين الإيرانيين بقيروس كورونا المستجد.وقال روحاني خلال اجتماع عقده مع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إن “ما بين الستين والسبعين بالمئة من الشعب الإيراني سيصاب بفيروس كورونا”.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت وزارة الصحة الإيرانية أن 50 شخصا في […]

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