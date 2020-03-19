وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 15 اصابة جديدة بكورونا وتكشف مجمل الاصابات والوفيات بالبلاد

2020/03/19 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس (19 اذار 2020)، تسجيل اصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، كوفيد-19، فيما كشفت بالوقت ذاته عن مجمل حالات الوفيات.

وجاء في بيان جديد للوزارة، ما يلي: "تم اجراء 61 فحص في مختبر الصحة العامة المركزي وكانت النتائج الموجبة ( المصابة ) الجديدة 15 موزعة كالتالي: 4 حالات في الرصافة - بغداد ، 5 حالات في النجف ، 3 حالات في بابل ، حالة واحدة في ذي قار والبصرة وكربلاء مع حالة وفاة واحدة في ذي قار".

واوضح ان عدد الاصابات الكلي في العراق بعد هذه الحصيلة ارتفع الى 192 والوفيات الى 13".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 11 إصابة جديدة بفايروس كورونا بغداد وعدد من المحافظات، فيما اشارت إلى عدم تسجيل حتى ساعتها.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 123 نموذجاً لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".

وأضافت أن " النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) كانت 11 حالة موزعة كالتالي:- (3 حالات في الرصافة، وحالة واحدة في مدينة الطب، ومحافظة النجف سجلت حالة واحدة، والبصرة حالة واحدة، والديوانية حالة واحدة، والمثنى حالة واحدة، وواسط حالة واحدة، وكربلاء سجلت حالتين".

وأوضحت الوزارة، أن "المجموع الكلي للإصابات في عموم العراق بلغ 177 حالة، وحالات الشفاء 49، والوفيات 12".

وشدد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، الخميس (19 آذار، 2020) على ضرورة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال والبقاء في المنازل دون الخروج منها الا للحالات الضرورية الملحة مشيراً الى ان هذا هو السبيل الوحيد لمنع تفشي المرض.

وقال نوار خلال تعليقه على بيان وزارة الصحة العراقية اليوم الذي انتقد عدم الالتزام بحظر التجوال واستمرار التجمعات البشرية إن "عدم الالتزام بحظر التجوال وقرارات خلية الازمة الحكومية، وتوجيهات وتوصيات المرجعية الدينية في النجف، سيمهد الى تسجيل عدد كبير من الاصابات، من خلال التماس الذي يحصل بين المواطنين".

وبين في حديث خاص لـ (بغداد اليوم) انه "بالإمكان أن يتواجد بين التجمعات الدينية او اية تجمعات اخرى شخص لم تظهر عليه اعراض الفيروس بعد وينقلها الى اشخاص اخرين ومن ثم الى منازلهم ومناطقهم لتتوسع بعد ذلك رقعة الوباء".

وأشار الى ان "التزام المواطنين بشأن توصيات المرجعية الخاصة بالتجمعات الدينية يعتمد على وعي وثقافة المواطن الصحية"، مؤكدا ان "ما يصدر هو هدفه حماية الناس والحد من انتشار العدوى".

واضاف في حديثه عن نموذجي ايران وايطاليا واحتمالية تكرارهما في العراق إنه "لا يمكن التوقع او القول بان عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية العراقية، الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، قد يمهد الى تكرار النسخة الايرانية او الايطالية في البلاد وفق ما حذر البعض".

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