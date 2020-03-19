2020/03/19 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي هوامش كورونية 2هتف صديقي الذي بلغ اشده : " عاش عقل الإنسان " فسألته : " هل من مناسبة لهذا التمجيد والأطراء للعقل البشري ؟ " قال : - المناسبة ان العقل البشري يواصل الدخول في المنطقة التي احتكرتها الأديان وحرمت عليه دخولها ، وجاءنا بنبأ منها : نبأ الفيروس كورونا ، اذ ان هذا الفيروس مثل عالم الغيب الذي يشكل عماد عقيدتنا : لا يرى بالعين المجردة ، وهو مثل قوة عالم الغيب الذي بسطته لنا......

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