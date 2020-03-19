2020/03/19 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى ما بين "كورونا" و"سد النهضة" و"صفقة القرن" و"عاصفة التنين" تصمد آمال المصريين في لحظة قاب قوسين أو أدنى، حيث لا تأتي المصائب فرادى والعظة سيد الموقف..فيما يخص "سد النهضة" كمتغير ملح وعاجل قد يصل لنقطة حرجة لا يوجد بعدها عودة حيث لا ينفع الندم.لابد من القول أنه يجب للحشد السياسي والقوة الناعمة المصرية أن يصلا للذروة، قبل الانتقال للحديث عن التحرك العسكري والقوة الخشنة.أثيوبيا والمتن الغربي ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حاتم الجوهرى - المحددات السياسية للأعمال العسكرية: مصر-أثيوبيا أنموذجا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حاتم الجوهرى - المحددات السياسية للأعمال العسكرية: مصر-أثيوبيا أنموذجا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).