2020/03/19 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسر_جاسم_قاسم كما علينا ان نفهم ان هذا التحالف الثيوقراطي المقيت يخاف جدا من ثورات المهمشين /الجياع العدالوية التي تسحب الامكانات منها ، ويعمل هذا التحالف وبكل شكل من الاشكال على القضاء على هذه الثورة الشبابية والسبب فقدانه السيطرة عليهم ، وعدم قدته على تلبية حاجات الثوار الاساسية المتمثلة بعبور الهويات الاثنية /الطائفية والقبول بالهوية الوطنية كذلك ارجعت الثورة قيما كثيرة فقدها المجتمع العراقي ما بعد 2003 تتمث......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ياسر جاسم قاسم - ثورة تشرين العراقية كشفت التحالف الثيوقراطي في العراق ج2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ياسر جاسم قاسم - ثورة تشرين العراقية كشفت التحالف الثيوقراطي في العراق ج2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).