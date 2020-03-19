الصحة تعلن تسجيل اصابة 15 حالة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/19 | 21:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل اصابة 15 حالة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم اجراء ٦١ فحص في مختبر الصحة العامة المركزي وكانت النتائج الموجبة الجديدة ١٥ موزعة كالتالي: ٤ حالات في الرصافة، و ٥ حالات في النجف ، و ٣ حالات في بابل وحالة واحدة في ذي قار ، و حالة واحدة في البصرة، و حالة واحدة في كربلاء".

وتابع ان "الوفيات حالة واحدة في ذي قار ، فيكون مجموع الإصابات الكلي: ١٩٢ حالة و الوفيات الكلي: ١٣ حالة".

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