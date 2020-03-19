2020/03/19 | 21:50 - المصدر: الغد برس

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زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب ولاية إلازيغ في تركيا

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زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب ولاية إلازيغ في تركيا

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