وزارة الصحة ..تحذر مواطنيها من تداعيات خرق حظر التجوال

2020/03/19 | 21:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

حذّرت وزارة الصحة العراقية، الخميس، من تداعيات وصفتها بـ"الخطرة" تتعلق بإمكانية تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، بسبب عدم الالتزام بقرار حظر التجوال والتجمعات الدينية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن حظر التجوال بدأ في العراق منتصف الثلاثاء الماضي، في (العاصمة) بغداد والمحافظات، لكن عددا كبيرا م...

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