بالوثائق..شفاء مدير مختبرات مدينة الكاظمين الطبية من كورونا

2020/03/19 | 21:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن مدير صحة الكرخ جاسب لطيف علي، اليوم الخميس، شفاء مدير مختبرات مدينة الامامين الكاظمين الطبية من وباء كورونا.وقال علي تصريحات لـ”بس عراق”، ان “الفحوصات السريرية والمختبرية تثبت شفاء ثلاثة من المرضى الراقدين في مستشفى الفرات العام من المصابين بفايروس كورونا ومنهم مدير مختبرات مدينة الإمامين الكاظمين الطبية حسن عدنان حسين، […]

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