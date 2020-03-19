ايران:عدم التدخل في الشأن السياسي الداخلي العراقي

2020/03/19 | 21:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب السفير الايراني في العراق موسى طباطبائي :- ان قرار الجمهورية الاسلامية بعدم التدخل في الشأن السياسي الداخلي العراقي ونحترم كل الخيارات التي تنتج عن العملية السياسية في العراق […]

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