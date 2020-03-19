اللهم انا نشكو اليك

2020/03/19 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجيد الكفائي بدأت أسعار المواد الغذائية بالارتفاع ، وكذلك الخضروات ،على الرغم من ان الناس لم تلتزم بالحضر الطوعي والاستقرار في المنازل ولم تخف بعد من الوباء بشكل كبير ، الشيء الوحيد الذي التزم به البعض زيادة أسعار كل شيء ابتداء من المعقم الكحولي والكمامات الى الطماطة والخضراوات.وهذا يستدعي من الجهات المسؤولة اتخاذ اجراءاتها […]

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