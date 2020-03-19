البياتي: مستوى جاهزية الحجر الصحي في العراق متوسطة

2020/03/19 | 21:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، علي البياتي، اليوم الخميس، ان مستوى جاهزية الحجر الطبي في العراق متوسطة.وغرد البياتي على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "جاهزية الحجر الطبي في العراق كمواقع ومستلزمات وعلاجات مطلوبة كان (متوسط) في 60% من المحافظات". ​#كورونا_فيروس| #تقييم_الاستجابة_المؤسساتية: جاهزية #الحجر_الطبي في العراق كمواقع ومستلزمات وعلاجات مطلوبة كان ( متوسط) في 60% من المحافظات.#الحق_في_الصحة#مفوضية_حقوق_الانسان— Dr.Ali Al Bayati (@aliakramalbayat) March 19, 2020​​​

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