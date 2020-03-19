اصابة مدنيين إثر قصف مدفعي استهدف منازل شمال بغداد

2020/03/19 | 21:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب عدد من المدنيين جراء قصف مدفعي هو الثالث حتى الآن خلال 48 ساعة، اليوم الخميس 19 مارس/آذار، قضاء في محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة العراقية بغدا...

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