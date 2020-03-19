الرئيس العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من الملك الاردني

2020/03/19 | 21:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الملك الاردني عبد الله الثاني....

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