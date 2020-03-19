الحشد الشعبي في نينوى يهرع للمناطق المتضررة من السيول

2020/03/19 | 21:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت قوات اللواء 33 بالحشد الشعبي، الخميس، حملة تنظيف للمنازل المتضررة جراء السيول الأخيرة في محافظة نينوى.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان اللواء 33 بالاشتراك مع قيادة عمليات نينوى شرع بحملة لسحب مياه الأمطار وتنظيف المنازل المتضررة جراء سيول الأمطار وتقديم وسائل الدعم اللوجستي من الآليات المتوفرة ضمن قاطع المسؤولية.

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