2020/03/19 | 21:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسع اللواء الثاني بالحشد الشعبي، الخميس، حملته لتعفير مناطق محافظة النجف الاشرف.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان اللواء شمل عدد آخر من مناطق وأحياء المحافظة بينها شارع منطقة مكتب الرشيد والهندية وحي المكرمة وحي العسكري ومكتب مكافحة اجرام الوفاء ومركز شرطة الوفاء.واضاف ان الحملة شملت كذلك جميع الاسواق والجوامع والحسينبات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يوسع حملات التعفير في النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يوسع حملات التعفير في النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).