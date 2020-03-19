2020/03/19 | 22:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبيلة الخزرج في العراق تلغي مجالس العزاء وجميع المناسبات للوقاية من انتشار فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/19 | 22:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيلة الخزرج في العراق تلغي مجالس العزاء وجميع المناسبات للوقاية من انتشار فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيلة الخزرج في العراق تلغي مجالس العزاء وجميع المناسبات للوقاية من انتشار فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).