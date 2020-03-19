النقل تواصل أعمال تعفير وتعقيم طائرات الناقل الوطني خلال فترة توقف الرحلات بسبب تفشي مرض كورونا

2020/03/19 | 22:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، استمرارها بأعمال تعفير وتعقيم طائرات الناقل الوطني خلال فترة توقف الرحلات بسبب تفشي مرض كورونا”.حيث جاءت هذه الحملات استناداً لتوجيهات وزير النقل المهندس، عبد الله لعيبي، وحرصاً والتزاماً من الوزارة بتطبيق قرارات خلية الأزمة وذلك بضرورة التواصل بإقامة وتنفيذ حملات موسعة لتعفير […]

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