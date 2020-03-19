موسكو تفرض غرامات على “تويتر” لانتهاكها حقوق المستخدمين الروس

2020/03/19 | 22:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة “تاغانسكي”بموسكو فرض عقوبات على “تويتر”، متهمة القائمين على الشبكة بمخالفة قوانين حقوق المستخدم الروسية.وتبعا لمواقع إعلام روسية فإن قاض في محكمة “تاغانسكي” بموسكو كان قد أصدر حكما في فبراير الفائت يقضي بتغريم “تويتر” بمبلغ 4 ملايين روبل (نحو 53 ألف دولار)، بعد أن ارتأى أنها خالفت قوانين حماية حقوق المستخدم في روسيا […]

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