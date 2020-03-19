2020/03/19 | 22:14 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور «صادمة» انتشرت من مركز الحجر الصحي في منطقة #الدوير بـ #ريف_دمشق، بعد أن فضحت الصور المعايير المتبعة لدى وزارة الصحة، والأوساخ المنتشرة في المركز غير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: مفهوم جديد للحجر الصحي في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: مفهوم جديد للحجر الصحي في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: مفهوم جديد للحجر الصحي في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).