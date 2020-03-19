بالصور: مفهوم جديد للحجر الصحي في سوريا

2020/03/19 | 22:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور «صادمة» انتشرت من مركز الحجر الصحي في منطقة #الدوير بـ #ريف_دمشق، بعد أن فضحت الصور المعايير المتبعة لدى وزارة الصحة، والأوساخ المنتشرة في المركز غير

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