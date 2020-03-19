القوى الشيعية تجتمع قي منزل الحكيم

2020/03/19 | 22:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ اجتماع القوى الشيعية مساء اليوم الخميس، في منزل رئيس تيار الحكمة عمّار الحكيم، للبحث بشأن قضية تكليف النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.وذكر مصدر إن “عدداً من القيادات الشيعية […]

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