محافظ واسط: اكثر من 100 ألف مواطن كسروا حظر التجوال اليوم

2020/03/19 | 22:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر محافظ واسط محمد جميل المياحي، من خطورة الاسبوع المقبل، داعياً المواطنين للالتزام بحظر التجوال.وقال المياحي في بيان له، إن “اكثر من 100 الف مواطن خرقوا اليوم حظر التجوال […]

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