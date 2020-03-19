الصحة: الاصابة بفيروس كورونا ليست مزحة وقلقون من التجمعات

2020/03/19 | 22:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوه وكيل وزارة الصحة جاسم عبد العزيز الفلاحي، اليوم الخميس، الى أن “الاصابة بفيروس كورونا ليست مزحة، فيما اشار الى أن “الوزارة وخلية الازمة الخاصة بالتصدي للفيروس قلقة من التجمعات الدينية والاجتماعية، اكد ان العراق اول بلد بالعالم منع السفر الى الصين بسبب الفيروس”.وقال الفلاحي في لقاء متلفز تابعته “العهد نيوز”، إن “فيروس كورونا […]

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