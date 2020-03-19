محافظ واسط: اكثر من 100 ألف مواطن كسروا حظر التجوال اليوم

2020/03/19 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ واسط

قال محافظ واسط، محمد جميل المياحي، الخميس 19-3-2020 ، إن أكثر من 100 ألف مواطن كسروا حظر الت...





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