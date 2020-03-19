العمليات المشتركة توضح الموقف على الحدود مع سوريا بعد انسحاب التحالف الدولي من قاعدة القائم

2020/03/19 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اوضحت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، الوضع على الحدود السورية- العراقية، بعد انسحاب قوات التحالف من قاعدة القائم.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الانباء الرسمية، ان "القوات الأمنية تمكنت من تحصين الحدود العراقية – السورية والوضع الأمني في القائم مؤمن بعد انسحاب قوات التحالف الدولي".

واضاف ان "القوات الأمنية باتت لديها الإمكانية والخبرة الكافية على مقاتلة التنظيمات الإرهابية وحفظ الأمن".

وبين ان "القوات الأمنية استخدمت الكاميرات في عمليات رصد العدو في كافة القطاعات الامنية".

وكشف المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، الخميس (19 آذار 2020) عن القوة التي ستحل محل القوات الامريكية بعد انسحابها من القائم، فيما حدد موعد انسحاب القوات ألأمريكية من قاعدة القيارة.

وقال الخفاجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "انسحاب القوات ألأمريكية من قاعدة القائم، هو انسحاب كامل وليس إعادة انتشار".

وأضاف، أن "انسحاب القوات الامريكية من قاعدة القائم التي تضم فريقاً من الاستشاريين والخبراء والفنيين، تم ضمن جدول زمني لغرض الانسحاب الدائم".

وبين الخفاجي، أنه "في الأسبوع المقبل سيحصل انسحاب امريكي من قاعدة القيارة، وبعدها قاعدة k1 في كركوك، وهناك جدول زمني أُعد من قبل الحكومة العراقية بالتعاون مع العمليات المشتركة"، مؤكداً أن "قوات التحالف الدولي ستنسحب جميعها من العراق".

وأكمل الخفاجي: "بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة القائم، قامت قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بقائدها بتحريك فوج أخذ محل القوات المنسحبة وباشر عمله بشكل فوري".

وفي وقت سابق من اليوم، تسلمت القوات الامنية العراقية قاعدة القائم العسكرية في الانبار بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

وذكرت وكالة الانباء العراقية، أن "قوات التحالف الدولي سلمت صباح اليوم قاعدة القائم العسكرية بالكامل إلى القوات الامنية العراقية".

وكان التحالف الدولي، قد كشف، الثلاثاء 17 اذار 2020، عن بدء الحوار مع الجانب العراقي للانسحاب من قاعدة القائم غرب البلاد والتي تعد من القواعد المهمة.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق الكولونيل مايلز كاغيتر في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر): "أجريت مناقشات مهمة مع صديقي اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث الرسمي لقيادة العمليات المشتركة - العراق.



سيتم الإعلان لاحقاً عن آخر المستجدات المتعلقة بمغادرة قوات التحالف من قاعدة القائم.



كما تم مناقشة ملاحقة القوات العراقية للإرهابيين الذين هاجموا معسكر التاجي".

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