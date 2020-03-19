2020/03/19 | 22:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ حيدر حسين المشرف/..كشفت دائرة صحة ذي قار ، مساء الخميس ، عن تسجيل اول حالة وفاة بفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 88 عاما من سكنة قضاء سيد دخيل .وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج الفحص المختبري في العاصمة بغداد لعينة اخذت من المتوفي اكدت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تسجل اول وفاة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تسجل اول وفاة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).