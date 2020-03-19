طهران تُسَيّس “كورونا” وموقع إيراني يرد: عقوبات واشنطن لا تشمل الجانب الإنساني

2020/03/19 | 22:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت يبدو أن العقوبات الأميركية على #إيران، قد أنهكتها إلى درجة لا تُحتمَل، وما عادت تُطاق، بدليل أن #طهران طلبت قرض بقيمة /5/ مليارات دولار من #صندوق_النقد

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