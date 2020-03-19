إجراءات وقائية شديدة بمستشفى الحسين في الناصرية…حجر الأطباء والممرضين وتعفير طابق كامل

2020/03/19 | 22:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفاد مصدر في صحة ذي قار، اليوم الخميس، عن قيام الدائرة بإجراءات وقائية شديدة في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، بعد وفاة أول حالة بفايروس كورونا.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “الاجراءات تضمنت حجر الأطباء الملامسين له في دور الاطباء، وحجر الممرضين الملامسين له في دار ضيافة الصحة، وكذلك تعفير […]

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