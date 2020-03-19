السعودية: تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

2020/03/19 | 22:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.وأضافت الوزارة أن الحالات الـ 19 الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.وأوضح البيان، الذي اطلعت عليه “العهد نيوز”، أن “هناك 21 حالة في العاصمة السعودية الرياض و4 حالات في القطيف و3 حالات في مكة المكرمة […]

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