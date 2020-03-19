2020/03/19 | 22:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: الوضع الأمني بالقائم مؤمن وقواتنا تمكنت من تحصين الحدود العراقية – السورية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: الوضع الأمني بالقائم مؤمن وقواتنا تمكنت من تحصين الحدود العراقية – السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).