محافظ واسط يحذر من خطورة الاسبوع المقبل ويدعو المواطنين للالتزام بالحظر

2020/03/19 | 22:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر محافظ واسط محمد جميل المياحي، من خطورة الاسبوع المقبل، داعياً المواطنين للالتزام بحظر التجوال.وقال المياحي في بيان له، إن “اكثر من 100 الف مواطن خرقوا اليوم حظر التجوال في المحافظة الذي هدفه حمايتهم من خطر كورونا”.واضاف أن “جميع التقديرات تقول ان الأسبوع المقبل يعد صعباً وخطراً بعد زيادة الإصابات فيجب الالتزام بالقرارات

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