بغداد اليوم
بغداد اليوم _ متابعة
ارتفع عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، في كل من قطر وسلطنة عمان وبريطانيا.
وأعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، "تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 48"،
بغداد اليوم- بغداد
اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس (19 اذار 2020)، تسجيل اصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، كوفيد-19، فيما كشفت بالوقت ذاته عن مجمل حالات الوفيات.
وجاء في بيان جديد للوزارة، ما يلي: "تم اجراء 61 فحص
بغداد اليوم - بغداد
كشف مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي ، الخميس 19-3-2020، عن مناطق وصفها بالقلقة في بغداد سجلت إصابات بكورونا فيما كشف عن التوزيع الجغرافي الدقيق للمصابين بكورونا.
وقال الحجامي بمنشور على صفحته بموقع (فيس بوك) التوز
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة كربلاء تُسَجل إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة كربلاء تُسَجل إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).