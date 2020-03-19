صحة كربلاء تُسَجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/19 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

ارتفع عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، في كل من قطر وسلطنة عمان وبريطانيا.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، "تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 48"،

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس (19 اذار 2020)، تسجيل اصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، كوفيد-19، فيما كشفت بالوقت ذاته عن مجمل حالات الوفيات.

وجاء في بيان جديد للوزارة، ما يلي: "تم اجراء 61 فحص

بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي ، الخميس 19-3-2020، عن مناطق وصفها بالقلقة في بغداد سجلت إصابات بكورونا فيما كشف عن التوزيع الجغرافي الدقيق للمصابين بكورونا.

وقال الحجامي بمنشور على صفحته بموقع (فيس بوك) التوز

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