المستشار المالي لعبد المهدي: الوضع المالي للعراق تحت الانذار حالياً

2020/03/19 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعةأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل، مظهر محمد صالح، الخميس، أن الوضع المالي للعراق تحت الانذار حالياً.وقال صالح في تصريح لوكالة الانباء العراقية، إن "الوضع المالي للعراق تحت الانذار حالياً والحكومة تراقب الموقف عن كثب باتجاهين، الاول عبر وضع اولويات جوهرية للمصروفات الحكومية وخصوصاً الفئات التي تتلقى دخلاً حكومياً شهريا ويبلغ عددها قرابة 8 ملايين نسمة كالموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمنح المالية المقدمة لبعض الشركات الحكومية المتوقفة"، مبيناً أن "هذا هو الهاجس الاول في تلبية مدخولات متسلمي الدخل الحكومي".واضاف: "اما الاخر فهو محاولة تجنب اية مصروفات لاتشكل اهمية في الوقت الحاضر وايقافها فورا الى حين عودة اسواق النفط الى اوضاعها الطبيعية، مع العمل على تعظيم الموارد غير النفطية وباهتمام اوسع كعوائد الكمارك وغيرها اذا مازالت حصيلتها لاتتناسب وحجم الاستيرات السنوية للعراق للاسف ".

بغداد اليوم _ متابعة

سلط تقرير فرنسي، الضوء على الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العراق حالياً وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية، والمأزق السياسي المستمر بشأن خليفة عادل عبد المهدي، فيما لفت إلى أن البلاد تقف على حافة "الكارثة

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، الاربعاء (18 اذار 2020)، أنه لا يستبعد تحديد سحب الاموال من المصارف اذا استمر انهيار اسعار النفط وذلك في تكرار لتجربة لبنانية في هذا الاطار.

وقال الجبوري في حديث

بغداد اليوم- متابعة

شهدت أسواق النفط العالمية، الأربعاء (18 آذار 2020)، انهياراً كبيراً، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2016.

وتداولت العقود الآجلة لخام برنت في الوقت الحالي عند 28.50 دولار للبرميل، متراجعاً بنحو 0.8 بالمائة بعد انخفاض

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