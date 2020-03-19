مظهر محمد صالح يؤكد: الوضع المالي للعراق تحت الإنذار حالياً

2020/03/19 | 22:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد المستشار المالي لرئيس الوزرآء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، على ان الوضع المالي للعراق تحت الإنذار حالياً.

وقال صالح في تصريح لوكالة الانباء العراقية، (واع) وتابعته "الغد برس"، ان "الحكومة تراقب الموقف عن كثب باتجاهين: الأول عبر وضع أولويات جوهرية للمصروفات الحكومية وخصوصاً الفئات التي تتلقى دخلاً حكومياً شهرياً ويبلغ عددها قرابة 8 ملايين نسمة كالموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمنح المالية المقدمة لبعض الشركات الحكومية المتوقفة".

واضاف ان "محاولة تجنب مصروفات لا تشكل أهمية في الوقت الحاضر وإيقافها فوراً الى حين عودة أسواق النفط الى أوضاعها الطبيعية، مع العمل على تعظيم الموارد غير النفطية وباهتمام أوسع كعوائد الجمارك".

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