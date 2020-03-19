2020/03/19 | 22:52 - المصدر: الغد برس

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نتنياهو يعلن إغلاقا كاملا في إسرائيل بسبب كورونا لمدة 7 أيام

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نتنياهو يعلن إغلاقا كاملا في إسرائيل بسبب كورونا لمدة 7 أيام

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