مسؤول كوردي يندد بكشف إصابته بفيروس كورونا

2020/03/19 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ندد مسؤول كوردي يوم الخميس بدائرة صحة دهوك بعدما اتهمها بكشف إصابته بفيروس كورونا للعامة، مشيراً إلى أن آلاف الناس حول العالم مصابون بالفيروس ولا يتم الكشف عن أسمائهم.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات الصحية في إقليم كوردستان تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة دهوك.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي اسم المصاب بالفيروس وهو عبد الوهاب بارزاني مدير آسايش معبر إبراهيم الخليل ورئيس نادي زاخو، وهو ما أثار استياءه.

وندد بارزاني، وفق ما أبلغ شفق نيوز أحد المقربين منه، بدائرة صحة دهوك لكشف اسمه، قائلاً إن "آلاف الأشخاص أصييوا بالفيروس في جميع أنحاء العالم، والعشرات في إقليم كوردستان العشرات ولم يكشفوا عن أسمائهم"، متسائلاً "لماذا يكشفون عن اسمي".

وأشار المصدر إلى أن المريض بصحة جيدة ويخضع حالياً للمراقبة الطبية في أحد مستشفيات دهوك.

وأوضح أن بارزاني كان قد أمضى 12 ساعة في مطار أربيل الدولي عند عودته مؤخراً من ألمانيا، وأجريت له جميع الفحوص اللازمة، وتوجه بعدها إلى دهوك ووضع نفسه بالعزل الصحي بناءً على طلب الجهات الصحية.

وأضاف أنه عزل نفسه في شقة يمتلكها ولم يتوجه الى بيته، وبقي هناك لمدة نحو 5 أيام دون أن يختلط مع أحد باستثناء أنه استقبل مجموعة من الاصدقاء الذين خضعوا لاحقاً للفحوصات اللازمة.

وقال المصدر إن المريض لم يكن يعاني من أية مضاعفات، ولكن خضع نفسه للفحوصات الطبية في دهوك، مشيراً إلى أنه اتصل مساء أمس بمدير عام صحة دهوك الدكتور نزار عصمت وأرسل الأخير فريقاً لإجراء الفحوصات وعندها أبلغوه بأنه مصاب بكورونا، وطلب منهم إرسال سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

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