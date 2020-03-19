الشبك يتطوعون لنجدة العوائل المتضررة في الموصل

2020/03/19 | 22:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي بعد غرق بيوت أهالي الموصل بسبب الأمطار الغزيزة وفقدانهم لأغراضهم، وما حل بهم من سوء الوضع، الجميع بدأ يساعد الأهالي بما يستطيع، سواء كانوا من الشرطه المحلية او مواطنين خارج الموصل ممن لم يصيبهم ضرر.كان لناشطي الشبك دورهم الفعال في تقديم المساعدات، فقد قاموا اثناء هطول الأمطار بتوزيع بروشورات …

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