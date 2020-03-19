محافظ واسط :الأسبوع المقبل يعد الأصعب بعد تزايد عدد الإصابات

2020/03/19 | 23:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} حذر محافظ واسط محمد جميل المياحي، من خطورة الاسبوع المقبل، داعياً المواطنين للالتزام بحظر التجوال.وقال المياحي في بيان له، إن "اكثر من 100 الف مواطن خرقوا اليوم حظر التجوال في المحافظة الذي هدفه حمايتهم من خطر كورونا".واضاف أن "جميع التقديرات تقول ان الأسبوع المقبل يعد صعباً وخطراً بعد زيادة الإصابات فيجب الالتزام بالقرارات والتوصيات

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