ملكة جمال السليمانية آخر ضحايا كورونا

2020/03/19 | 23:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ملكة جمال السليمانية شنيار أحمد المعروفة بلقب “يارجان” يوم الخميس إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مناشدة جميع الأشخاص الذين التقوا بها خلال الأسبوعين الماضيين مراجعة المؤسسات الصحية.وكتبت يارجان على […]

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