الرصافة تكشف تفاصيل إصابات جديدة بكورونا

2020/03/19 | 23:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، يوم الخميس، تفاصيل الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد.

وقال الساعدي في بيان ورد لشفق نيوز، إن "صحة الرصافة سجلت أربع إصابات موجبة جديدة بفيروس كورونا المستجد الحالة الاولى لرجل من أهالي الزعفرانية بعمر 66 سنة ملامس لحالة موجبة واظهرت نتائج الفحص المختبري اصابته بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "الحالة الثانية هي لرجل بعمر 30 سنة شقيق الحالة الاولى وملامس لحالة موجبة فيما كانت الحالة الثالثة هي لامرأة بعمر 56 سنة زوجة الحالة الاولى وجميعهم من سكنة الزعفرانية وملامسين واظهرت نتائج الفحص المختبري موجبة تؤكد اصابتهم بفيروس كورونا".

وأردف الساعدي، ان "الحالة الرابعة هي لرجل بعمر 46 سنة من اهالي منطقة بغداد الجديدة ملامس لحالة موجبة وراجع مستشفى الشيخ زايد ويعاني من ارتفاع درجات الحرارة وسعال ونحول عام وبعد الفحص المختبري اظهرت النتائج موجبة تشير الى اصابته بفيروس كورونا ونقل الحالات الاربع الى مستشفى ابن الخطيب".

وأفاد الساعدي بان "العدد التراكمي للإصابات بجانب الرصافة ارتفع الى 49 اصابة موجبة بفيروس كورونا اكتسب منهم 9 حالات الشفاء التام وحالة وفاة واحدة ما يعني بقاء 39 حالة تتلقى العلاج بمستشفى ابن الخطيب يتلقون العناية المتميزة من خدمات علاجية وصحية وفندقية".

ودعا المواطنين الى "مراجعة أقرب مؤسسة صحية في حال وجود أعراض الإصابة بفيروس كورونا والابتعاد عن التجمعات والالتزام بحضر التجوال لضمان سلامتهم".

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