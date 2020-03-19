محافظ واسط: أكثر من 100 ألف مواطن كسروا حظر التجوال اليوم

2020/03/19 | 23:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الخميس 19-3-2020 ، إن أكثر من 100 ألف مواطن كسروا حظر التجوال، اليوم الخميس، فيما أشار إلى أن بعض الاشخاص يعتبرون الحظر تحدٍ ويجب كسره.وذكر محمد جميل المياحي، في بيان حصلت عغليه “العهد نيوز”، انه “يؤسفني ان أقول لكم ان اكثر من 100 الف مواطن اليوم خرقوا […]

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