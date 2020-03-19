2020/03/19 | 23:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيد وكالة صدى الاعلام، اليوم الخميس، نشر إجابة مكتب المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني عن سؤال حول “منع التجمعات” في صلاة الجماعة وشبهها.يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات ب‍فيروس كورونا في العراق.وفيما يلي نص الاستفتاء: «ما هو رأي سماحة المرجع الأعلى حول المشاركة في صلاة الجماعة في هذه الأيام التي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجابة مكتب السيستاني عن سؤال حول “منع التجمعات”) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجابة مكتب السيستاني عن سؤال حول “منع التجمعات”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).