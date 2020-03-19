العتبة الحسينية تقرر وضع مدينة للزائرين تحت تصرف الصحة

2020/03/19 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الخميس، تسجيل إصابة جديدة مُثَبتة ومُؤَكدة مُختبرياً بفيروس كورونا المُستجد في المحافظة.

وقال مدير إعلام الدائرة ، سليم كاظم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقاً لما ورد في بي

بغداد اليوم _ متابعة

ارتفع عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، في كل من قطر وسلطنة عمان وبريطانيا.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، "تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 48"،

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس (19 اذار 2020)، تسجيل اصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، كوفيد-19، فيما كشفت بالوقت ذاته عن مجمل حالات الوفيات.

وجاء في بيان جديد للوزارة، ما يلي: "تم اجراء 61 فحص

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