بعد تسجيل حالة وفاة فيها .. القوات الامنية تطوق مداخل ومخارج قرية ال مبادر في ذي قار

2020/03/19 | 23:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طوقت القوات الامنية، اليوم الخميس، مداخل ومخارج قرية ال مبادر في ذي قار، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة فيها.

وقال مراسل "الغد برس"، ان "قوات عسكرية تطوق مداخل ومخارج قرية ال مبادر شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

واضاف ان "القوات الأمنية تسعى لتطبيق نطام الحجر العام على القرية بعد تسجيل حالة وفاة فيها لمصاب بفايروس كورونا".

وتابع ان "الملامسين للمصاب المتوفى تم اخذ عينات منهم ووضعهم في الحجر العام بمنطقتهم".





واشار المراسل ان مصدر طبي اكد ان "المصاب لم يسافر خارج العراق إطلاقا وهو مقعد منذ ثلاث سنوات بمنزله لا يستطيع الحركة وتشير الترجيحات إلى أن المصاب المتوفي حصل على الاصابة بالفايروس نتيجة رقوده بمستشفى الحسين التعليمي منذ ثلاثة أيام ولضعف مناعته حصل على المرض".

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