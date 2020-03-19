ثلاث كتل شيعية ترفض ترشيح الزرفي وتطرح السهيل والعيداني بديلاً

2020/03/19 | 23:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بان ثلاث كتل شيعية رفضت ترشيح عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء، وطرحت اسم نعيم السهيل واسعد العيداني بديلا.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "اجتماع الكتل الشيعية في بيت الحكيم رفضت ترشيح عدنان الزرفي وطرحت اسمي نعيم السهيل واسعد العيداني بديلاً لرئاسة الوزراء".

واوضح انه "تم طرح اسم عبدالحسين عبطان ولكن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رفض ترشيحه".

وتابع ان "القوى الحاضرة هي كل من ائتلاف الفتح ودولة القانون وكتلة العقد الوطني".

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