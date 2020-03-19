السيستاني يدعو الى الالتزام بمنع التجمعات وأخذ تهديد كورونا على محمل الجد

2020/03/19 | 23:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف دعا مكتب المرجع الديني علي السيستاني الى الالتزام بمنع التجمعات وأخذه بمحمل الجد لمنع انتشار فيروس كورونا.

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