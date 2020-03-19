فرنسا: 108 وفيات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

2020/03/19 | 23:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/باريس أودى وباء كورونا المستجد في فرنسا بحياة 108 مصابين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 372 وفاة، وفق المدير العام للصحة.وقال جيروم سولومون إن "عدد الإصابات يتضاعف كل أربعة أيام"، مضيفا أن الفيروس ينتشر في فرنسا "بسرعة وبشكل مكثف".وفي وقت يجتاح العالم هلع ناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشار كورونا.وقال ماكرون في كلمة له مساء الاثنين: "سننشر الجيش في مناطق تفشي الفيروس بفرنسا"، مضيفاً أن "فضاء شينغن سيعلق والحدود ستغلق للحد من كورونا".وأردف ترمب: "قررت الحد من تنقلات المواطنين لمدة 15 يوماً للحد من كورونا"، مشدداً: "سنعاقب من يخل بهذا القرار.التنقل غير الضروري في فرنسا ممنوع تحت طائلة العقوبة".كما أضاف ماكرون أن "التنقلات في فرنسا ستكون فقط لقضاء الأمور الضرورية"، مشيراً: "نحن في حرب ضد فيروس كورونا، وفرنسا في ظروف صعبة بسبب تفشيه".إلى ذلك أوضح أن "أولوية توزيع وسائل الوقاية ستكون للأطباء والفرق الطبية".

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